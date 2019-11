Google Stadia: Buddy Pass e videogiochi gratis di dicembre

Da una settimana è disponibile Google Stadia, la nuova piattaforma Google di streaming per videogiochi annunciata ormai 8 mesi fa.

L’abbonamento Google Stadia Pro (9.99 euro) consente l’accesso a un catalogo aggiornato mensilmente, come accade anche su piattaforme simili. Basti pensare a PlayStation Plus e Xbox GamePass. In aggiunta, la possibilità di giocare in streaming arrivando alla risoluzione di 4K, a 60 fotogrammi al secondo. Diverso l’abbonamento Stadia Base. Quest’ultimo sarà disponibile solo nel 2020, senza costi di abbonamento e senza giochi inclusi. Avrà, inoltre, delle limitazioni tecniche.

E poi, c’è un’ulteriore differenza tra Premier Edition e Founder’s Edition, entrambe al costo di 129 euro. La prima comprende il controller Stadia, il Chromecast Ultra con streaming fino alla risoluzione 4K e ben 3 mesi di abbonamento Pro. La seconda include nel pacchetto un controller di colore diverso e un ulteriore vantaggio esclusivo: il Buddy Pass. Si tratta di un codice da dare a un amico per permettergli di accedere al servizio gratuitamente con tre mesi di abbonamento Stadia Pro inclusi.

Google Stadia con Buddy Pass

Da martedì 19 novembre è possibile accedere al servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View. Oggi i possessori del fatidico codice alfa numerico, ricevuto grazie a un amico, possono a loro volta accedere alla piattaforma.

Chi riceve il codice deve prima scaricare l’app mobile, poi accedere a Stadia tramite il Buddy Pass ottenuto. Per tre mesi (periodo di validità del codice) potrà giocare anche senza controller Stadia, utilizzando il proprio PC attraverso mouse e tastiera oppure altri controller supportati.

Anche per chi usufruisce del Buddy Pass ci sono tre giochi gratuiti: Samurai Shodown, Destiny 2 La collezione e (a partire dal primo dicembre) anche Farming Simulator 19 Platinum Edition e Tomb Raider Definitive Edition.

Novità Google Stadia

Presto sarà rilasciato in esclusiva temporale su Google Stadia un nuovo gioco. Si tratta di Spitlings, che solo in un secondo momento arriverà anche su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lo sviluppatore è HandyGames che opera sotto THQ Nordic. Ancora non è stata diffusa la data di rilascio ufficiale sulla piattaforma. Ma di certo Google Stadia punta a un maggiore arricchimento del catalogo per offrire un’esperienza di gioco sempre più ampia e soddisfacente.