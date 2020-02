Gossip su Adriana Volpe e Denver, il marito di lei sbotta: “Deve ricordarsi di avere un marito, sto male”

Il gossip su Adriana Volpe e Andrea Denver ha parecchio infastidito Roberto Parli, compagno della conduttrice, che – intervistato da Chi – ha rivelato di essersi momentaneamente trasferito a St.Moritz per sfuggire dal chiacchiericcio e dalla televisivione.

«Qui in Svizzera non riesco a vedere il live dalla Casa e non sto sveglio fino alle 4 di mattina. E anche Gisele si distrae e pensa meno alla mamma. Sono contentissimo che il pubblico la stia appoggiando e vorrei che vincesse. Ecco, magari preferirei se in finale ci arrivasse con Patrick piuttosto che con Denver!».

E ancora:

«A Denver non direi niente, Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia. Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui».

Quello che però a Roberto Parli da più fastidio, è il continuo attribuire gossip alla Volpe: prima il bacio sulla bocca (per scherzo) a Pago, successivamente il flirt chiacchierato con Zequila, ora l’amicizia con Denver.

«Cosa mi dà più fastidio? Il gossip. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me, invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male. Non sono un uomo geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena. Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato».

Alfonso Signorini farà leggere ad Adriana Volpe questo sfogo durante la nuova puntata del GF Vip?