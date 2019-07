Gossip Girl torna con nuovi episodi – la serie reboot nel 2020

Dopo Streghe sembra proprio che toccherà a Gossip Girl fare il suo “comeback”. La serie che ha reso famose Blake Lively e Leighton Meester tornerà con un reboot nel 2020.

Questa nuova versione di Gossip Girl sarà ambientata a New York 8 anni dopo la fine delle avventure di Blair, Chuck, Serena e Dan, è scritta dall’autore originale Joshua Safran e prodotta da Josh Schwartz, Stephanie Savage e Leslie Morgenstein. WarnerMedia pubblicherà una decina di episodi sulla sua nuova piattaforma di streaming, HBO Max.

Ovviamente i vecchi attori della serie non saranno i protagonisti, qualcuno di loro forse apparirà come guest star, ma nulla di più.

Posso capire il reboot di Streghe e quello in progetto di Buffy, ma farne uno di Gossip Girl? Il telefilm è finito appena 7 anni fa, ne sentivamo davvero il bisogno?



Non ha senso fare un reebot senza di loro, sono il cuore di #GossipGirl pic.twitter.com/izGiOy1LpB — chià (@itsmwengo) 17 luglio 2019

MA ALTRO CHE REBOOT IO VOGLIO CHE LA QUEEN DELLE QUEEN ARRIVI E DICA “MA COSA PENSATE DI FARE , GG NON È E NON SARÀ MA TALE SENZA DI ME “ E POI VA VIA CON ARIA DA QUESN QUALE È.#GossipGirl pic.twitter.com/YAGFH5tKZn — benni.carrea (@BenniCarrea) 17 luglio 2019