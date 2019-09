Il Governo Conte Bis apre le porte ai diritti civili: Cirinnà e Spadafora in lizza per il ministero delle pari opportunità

Il Governo Conte Bis composto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico è realtà e proprio in queste ore sono iniziate le consultazioni per la scelta dei ministri, che sostituiranno quelli di Matteo Salvini, che ha deciso di sua spontanea volontà – dopo una serata al Papeete Beach – di far cadere il proprio governo.

Al momento i punti generici stilati dal governo giallo-rosso sono 26 e nel quarto è possibile leggere:

A tal proposito è fondamentale la scelta del ministro delle pari opportunità, che potrebbe ricadere su Monica Cirinnà (PD) o Vincenzo Spadafora (M5S) entrambi favorevoli alla promulgazione di una legge contro l’omo-trans-fobia.

Proprio Spadafora, infatti, intervistato da La Stampa lo scorso maggio, dichiarò in merito a questa legge:

“Ci sono già diverse proposte di legge depositate in Parlamento e questo vuol dire che c’è una volontà larga da parte dei partiti. L’approvazione della legge non è stata inserita nel contratto di governo e quindi non verrà considerata una priorità, di questo ne dobbiamo prendere atto. Non dobbiamo prendere in giro le associazioni Lgbt dicendo che arriverà in pochi mesi. La mia battaglia è per riuscire ad approvarla entro fine legislatura”.