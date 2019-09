Governo Conte Bis: presentata in Senato la legge anti-omofobia

Una legge anti-omofobia in Italia sembrava utopistica fino a qualche mese fa quando i maggiori esponenti del Governo avevano supportato (o addirittura partecipato) al Congresso delle Famiglie di Verona, ma per fortuna il vento è cambiato e con l’abdicazione di Matteo Salvini la comunità LGBT può tirare un sospiro di sollievo.

Nella giornata di venerdì, infatti, è stata presentata in Senato la proposta di legge contro l’omotransfobia a firma della senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, che ha così commentato:

“Negare l’omotransfobia, come purtroppo capita spesso ad opera di chi cerca sempre altre cause per spiegare le violenze fisiche e psicologiche, è un ulteriore sopruso. Le discriminazioni esistono, dobbiamo dire basta e allo Stato spetta un ruolo forte”.

La proposta di legge della senatrice Maiorino vorrebbe inserire anche l’omofobia e la transfobia accanto alle già presenti discriminazioni per razza, etnia e religione ed il condannato sarebbe impiegato in lavori di pubblica utilità e in attività lavorative riparatorie in favore di organizzazione di assistenza sociale, in particolar modo di quelle operanti a sostengo delle vittime di reati d’odio. Insomma un omofobo denunciato potrebbe finire a fare assistenza in una comunità LGBT.

La proposta di legge sarà presto messa in calendario e troverà il supporto di Monica Cirinnà, che aveva già avanzato una proposta di legge simile.

Ecco il suo commento: