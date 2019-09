Grande Fratello 16: litigata poraccia nella notte tra Daniele, Martina e Gaetano

Volano stracci tra gli ex concorrenti del Grande Fratello 16. Lunedì notte Daniele Dal Moro ha pubblicato su Instagram un sondaggio con due opzioni bislacche: “sposo Martina Nasoni” o “esco a cena con Erica Piamonte”.

La storia social del belloccio veronese ha mandato su tutte le furie la vincitrice del GF 16, che ha sbottato: “Sei veramente pessimo! Vai pure a cena con Erica Piamonte, perché io non ho nessuna intenzione di spendere nemmeno un’ora della mia vita con te! Con me hai chiuso Daniele, basta! Finito!”

In questa faida social è intervenuto Gaetano Arena, che ha preso le parti della Nasoni ed ha attaccato Daniele. Dal Moro però non è rimasto in silenzio ed ha massacrato l’ex coinquilino:

“Ma parli tu dopo la grande figura di mer*a che hai fatto con Erica al Grande Fratello? Tu parli che ti metto i cuori sugli occhi e fa quella voce da Luca Ward di sto ca**o! Non rompermi i cogl***i. Ps la tua voce non è da uomo, è da scemo! Altro che magliette, le uniche cose che hai sold out sono i neuroni.”

Come se non bastasse è arrivato anche Kikò Nalli, che invece di gettare benzina sul fuoco ha cercato di calmare gli animi.

“State facendo i bambini di dodici anni – queste le parole dell’ex di Tina Cipollari –, state litigando come due bambini […] non serve […] Quello che state facendo criticando e buttando fango è la cosa più sbagliata del mondo […] È vero che io non c’entro niente […] ma credo di essere un vostro amico e un amico più grande […] È arrivato il momento di fermarsi – ha concluso Kikó –, ragionare… perché tutto quello che state facendo non serve a nessuno, ossia può servire alla gente solamente per criticarvi […] Io vi chiedo […] ascoltate quello che vi dico”.

Ragazzi, non vorrei dirvelo, ma il Grande Fratello 16 è finito lo scorso giugno.



Ci voleva Kikò per far chiarire Daniele e Gaetano? Vorrebbe intervenire anche con Martina? Magari lui tutto può. 🤦🏻‍♀️ ma io non ho parole! #GF16 — IoBohBahSchifo (@bah_io) September 25, 2019

Daniele a Gaetano: “L’unica cosa sold out sono i tuoi neuroni.” Severo ma giusto! 👏👏👏👏👏#GF16 — Matt (@llMatt98) September 25, 2019