Un Vip dice no al Grande Fratello di Alfonso Signorini, ma spunta già il probabile sostituto

In queste settimane continuano senza sosta i provini per la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e secondo quanto trapelato Naike Rivelli non è stata l’unica a dirgli di no, dato che anche Taylor Mega si sarebbe aggiunta alla lista.

A confessare questo rifiuto è stata proprio la Mega su Instagram:

“Io al Grande Fratello Vip? La risposta è no, perché non mi piacciono i reality. O meglio, mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente. Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno al GF Vip, ma ho delicatamente declinato la proposta. Sicuramente uno dei primi obiettivi è imparare a recitare, in una serie Netflix oppure per un film al cinema. Per questo vi annuncio che non mi vedrete più così spesso in tv perché voglio concentrarmi a 360 gradi su questo progetto”.

Dopo averla vista una settimana a L’Isola dei Famosi ed una come guest star al Grande Fratello di Barbara d’Urso, Taylor Mega chiude con i reality show per buttarsi sulla recitazione.

Al suo posto potrebbe arrivare, come riporta il settimanale Oggi, Eva Robin’s. L’attrice e personalità LGBT starebbe facendo di tutto per entrare nella Casa. Ci riuscirà?

Io nel dubbio continuo a sperare di vedere Vladimir Luxuria.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma

Giucas Casella

Cicciolina

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Eva Robin’s