L’Italia ha bisogno di un Grande Fratello All Stars per celebrare il ventennale

Credo che l’Italia sia pronta a celebrare il ventennale del Grande Fratello in grande stile proponendo quella che sarebbe a tutti gli effetti la prima edizione Grande Fratello All Stars. Quest’anno, infatti, il reality in Italia compie vent’anni e quale occasione migliore per creare un’edizione con tutti i migliori gieffini del passato?

Dalle storiche edizioni di Daria Bignari (le prime due) a quelle di Barbara d’Urso (cinque in tutto) fino a quelle monster di Alessia Marcuzzi che duravano sei mesi (lei ne ha condotte otto in totale): nella casa del Grande Fratello sono passate centinaia di persone e se più di tre terzi sono completamente spariti, altri vivono tutt’ora di televisione o sono rimasti nei nostri cuori.

Quest’anno Alfonso Signorini ha promosso quattro ex gieffini al Grande Fratello Vip (Salvo Veneziano e Sergio Volpini della prima edizione, Pasquale Laricchia della terza edizione e Patrick Ray Pugliese della quarta), ma in passato altri volti sono tornati sul “luogo del delitto”.

Il primo a farlo è stato Massimo Scattarella, squalificato al Grande Fratello 10 è tornato in gioco al Grande Fratello 11, ma anche il già citato Patrick Ray Pugliese ha partecipato due volte al Grande Fratello: la prima nel 2004, la seconda nel 2012. Quell’anno, durante la dodicesima edizione, oltre Patrick tornarono in casa anche Cristina Del Basso della nona edizione e Ferdinando Giordano dell’undicesima edizione. Più recentemente è stata invece Guendalina Canessa della settima edizione a tornare (seppur come guest star) al Grande Fratello 16.

Insomma, di nomi ce ne sono a volontà ed un’edizione All Stars ha tutte le carte in regola per fare successo.

20 anni di Grande Fratello con 20 storici ex concorrenti.

Cosa chiedere di più?

Barbara d’Urso, esaudisci il nostro sogno.



Grande Fratello All Stars, i personaggi più iconici da far tornare

Cristina Del Basso, Roberta Beta e Marina La Rosa della prima edizione. Flavio Montrucchio, Filippo Nardi e Mascia Ferri della seconda edizione. Floriana Secondi e Luca Argentero della terza edizione. Serena Garitta, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli della quarta edizione. Jonathan Kashanian, Patrizia Griffini e Mary Segneri della quinta edizione. Francesca Cipriani, Filippo Bisciglia e Man Lo Zang della sesta edizione. Guendalina Canessa e Melita Toniolo della settima edizione. Raffaella Fico dell’ottava edizione. Cristina Del Basso e Federica Rosatelli della nona edizione. Maicol Berti, George Leonard e Veronica Ciardi della decima edizione. Margherita Zanatta e Guendalina Tavassi dell’undicesima edizione. Kevin Cagnardi della dodicesima edizione. Chicca Rocco e Andrea Cerioli della tredicesima edizione. Federica Lepanto e Rebecca De Pasquale della quattordicesima edizione. Aida Nizar della quindicesima edizione. Michael Terlizzi e Cristian Imparato della sedicesima edizione.