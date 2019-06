Grande Fratello: in arrivo una nuova diffida

Sembrava che Valentina Vignali e Francesca Cipriani avessero chiarito e invece non è così. L’ex naufraga ieri sera ha fatto sapere di voler diffidare la cestista. Il motivo? Sembra che Valentina nell’ultima settimana abbia continuato a sparlare della Cipriani (o almeno questo è quello che sostiene Francesca).

“Valentina Vignali continua a sparlare di me all’interno della casa del Grande Fratello. Davvero non immagino che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi. Questa donna così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome. Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti. #Vipera”