Grande Fratello di Barbara d’Urso: svelata la prima ipotetica concorrente

Al contrario di quanto creduto, il Grande Fratello classico tornerà in autunno con la confermata Barbara d’Urso che – secondo quanto scritto da Alberto Dandolo su Oggi – potrebbe aver già individuato la sua prima concorrente: Loredana Fiorentino, venuta alla ribalta a Live Non è la d’Urso nella trash-fiction fra Nina Moric e Luigi Favoloso.

“In queste ultime settimane sta spopolando in tv tal Loredana Fiorentino, 49, madre di Luigi Mario Favoloso, 32, ex “scomparso” ed ex fidanzato di Nina Moric. Loredana, attrice di teatro non professionista, ha in realtà una sola e unica ambizione: partecipare alla prossima edizione del GF Nip. Ce la farà a realizzare il suo sogno? Ah, saperlo…”

Sempre Dandolo, su Dagospia, spinge in maniera più decisa il nome della Fiorentino.

“A godere, come anticipato da ‘Oggi’, e’ la vera star della cafonal fiction: Loredana, la bombastica madre di Luigi Mario. se verrà confermato il ‘Gf Nip’ per lei a settembre si aprirà la porta rossa di Cinecittà”.

Loredana Fiorentino è a tutti gli effetti un personaggio da reality show, ma preferirei più vederla a L’Isola dei Famosi dove sfilerebbe fra cocchi e mangrovie.

Per il prossimo Grande Fratello spero che Barbara d’Urso ci regali quello che sarebbe il primo GF All Stars per la celebrazione del ventennale del format.