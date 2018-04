Grande Fratello: Barbara d’Urso conferma l’entrata di concorrenti già noti e svela qualche curiosità sulla nuova edizione

Ha detto di no, si è lasciata corteggiare, ha spinto per farlo fare a Barbara Palombelli ed alla fine ha ceduto: Barbara d’Urso sarà la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello e gongolante ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui annuncia le novità della sua edizione.

Nel cast pare ci sia davvero qualche personaggio noto, addirittura un ‘fidanzato di..’ (che sia Marco Cucolo, suo opinionista fisso nonché compagno di Lory Del Santo?).

«Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi, ma in parte già noti… Noti per casi di cronaca, ma non truci, niente di quel genere: magari qualche fidanzato di…».

Barbara d’Urso ha già messo le cose in chiaro: il Grande Fratello si farà ma a modo suo.

«Sono entrata con le mie idee: con tutti gli autori c’è grande sintonia. Ho esitato tanto perché tornare a condurre un programma dopo 15 anni non era una sfida facile. Ho veramente tanta paura oltre che molte cose da fare”.»

Non a caso pare sia stata proprio lei a spingere Barbara Palombelli:

«L’azienda me lo ha chiesto a settembre e io ho detto: ‘No, no, no’. A dicembre, per questo, avevo ribadito in diretta nel mio programma, che ringraziavo, ma che non avrei condotto il Grande Fratello. In questi mesi ho anche sentito Barbara Palombelli; le dicevo: ‘Fallo tu’. E lei: ‘No, devi farlo tu’. Alla fine ho capitolato».

Barbara d’Urso ha ufficialmente iniziato le prove per la prossima edizione, ma il suo guardaroba sarebbe ancora in alto mare:

«Non ho ancora avuto tempo per pensare ai vestiti ma qualcosa voglio fare. Nel 2003 cercavo un po’ di stupire con le pettinature, gli abiti particolari…Ora mi viene voglia di scatenarmi. E io che volevo mantenere un basso profilo… ».

Fra tre settimane tutto questo sarà realtà.