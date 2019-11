Grande Fratello di Barbara d’Urso: ecco quando potrebbe andare in onda

Il Grande Fratello tornerà con la diciassettesima edizione e questo è stato annunciato anche dalla stessa Barbara d’Urso (confermata alla conduzione per il suo sesto anno non-consecutivo), anche se lo slittamento ad anno nuovo della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha scombussolato tutto il palinsesto di Canale 5 (ed il ritorno anticipato di All Together Now di Michelle Hunziker ne è una conferma).

Con il GF Vip di Alfonso Signorini in onda da inizio gennaio a metà marzo ed il ritorno de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi da metà marzo a fine maggio farebbe slittare il Grande Fratello di Barbara d’Urso troppo a ridosso dell’estate, stagione destinata all’accoppiata Nip e Vip di Temptation Island.

Quando mandare in onda, quindi, il Grande Fratello classico (che proprio nel 2020 soffierà 20 candeline)? L’idea più accreditata è quella di spostare il suo ritorno a settembre del 2020 per iniziare la stagione autunnale di Mediaset con un nome forte. Ovviamente affiancato al probabile (ma non certo) ritorno di Amici Celebrities.

Scartata invece l’ipotesi che vedrebbe la staffetta fra il Grande Fratello Vip ed il Grande Fratello classico con L’Isola dei Famosi spostata a settembre, dato che gli atolli honduregni in quel periodo sarebbero già affittati da altre produzioni televisive.