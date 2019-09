Grande Fratello, ex concorrente ricoverato in psichiatria: “Sto male mi serve aiuto”

Nuovi problemi per Mauro Marin, dopo essere stato pestato da un buttafuori ed essersi tagliato due dita mentre faceva la legna, adesso ha chiesto aiuto e si è fatto ricoverare in psichiatria. Il vincitore del Grande Fratello due settimane fa ha passato qualche giorno nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Montebelluna e dopo essere uscito, adesso è tornato a farsi aiutare di sua spontanea volontà.

“Mauro Marin ricoverato in psichiatria. Il castellano che nel 2010 ha vinto il Grande Fratello ammette di essere stato ricoverato venerdì scorso nel reparto psichiatria dell’ospedale Montebelluna. – si legge su La Tribuna di Treviso – Pochi giorni dopo è stato dimesso, ma adesso è tornato a chiedere aiuto per farsi seguire dal punto di vista psicologico”.

Questo è un periodo davvero complicato per Mauro, che ad inizio settembre è finito in ospedale per essersi tagliato il palmo della mano destra mentre stava affettando delle verdure.

“Alle 3 facevano le repliche di Cucine da Incubo e io avevo voglia di insalatona . Cannavacciuolo mostrava come tagliare la verdura a julienne. Lui lo faceva benissimo, e io avevo comprato il set di coltelli in ceramica consigliato da lui. Sono un suo grande fan. Avevo già fatto il resto ma mentre tagliavo il cetriolo a julienne son sbrisà e il coltello mi ha infilzato la mano destra. Sia chiaro, non do la colpa a Cannavacciuolo. Quello è grosso e se si arrabbia mi mena. Umilmente dico che forse è meglio se continuo a tagliare i tocchi grossi, da macellaio. Le cose fini lasciamole ai professionisti. La mano sinistra sta male, la destra fa male, bisogna che me ne sto un tranquillo per un po’. Potrei dire che ho le stigmate e nascondermi in un convento, così almeno mio padre non scopre cos’ho combinato”.