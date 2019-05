Grande Fratello: ecco cosa c’è dietro il malessere di Daniele e le sue lacrime

La scorsa settimana Daniele è scoppiato a piangere in piena notte ed ha fatto una confessione a Michael e Gianmarco.

“Io ho una cosa che mi è successa e che voi non avete. Vi racconto, non ce la faccio più. Ho toccato il fondo. A me di morire o vivere non mi fregava un ca**o. Non mi importava più nulla. Lo confesso, non mi importava proprio di vivere. Non c’è nulla di peggiore di non dare più valore alla tua stessa vita, ve lo assicuro. Ho una rabbia dentro, un dolore dentro, che non tiro mai fuori. Io è da quando ho memoria che soffro. Mia madre mi ha detto che pensa di non avermi mai visto felice nella mia vita”.