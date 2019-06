Grande Fratello: ecco gli ultimi istanti della diretta dalla casa che in pochi hanno visto (VIDEO)

Ieri sera il Grande Fratello ha chiuso ufficialmente i battenti proclamando Martina Nasoni vincitrice a furor di popolo (qua se vuoi recuperare tutte le percentuali del televoto), ma al contrario degli altri anni la diretta della casa su Mediaset Extra non si è spenta sui concorrenti, bensì su Barbara d’Urso.

Per fare qualcosa di nuovo, infatti, la d’Urso ha deciso di invertire le location della proclamazione e di posizionare i concorrenti in studio, al posto suo.

MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 pic.twitter.com/K2lETchG6B — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Chi ha infatti seguito la diretta del Grande Fratello sul canale 34 del digitale terrestre ha assistito ad una proclamazione ‘silenziosa’, con tanto di Barbara d’Urso che poco dopo è scappata per tornare in studio. Ed è proprio sull’immagine di lei che corre via che le telecamere della sedicesima edizione hanno smesso di trasmettere in onda su Mediaset Extra.

Ecco i video registrati da @See_Lallero. L’appuntamento ormai è per il prossimo anno.

La proclamazione di Martina Nasoni vincitrice nel silenzio del live di Mediaset Extra. #GF16 pic.twitter.com/zSL6N872iv — lallero (@see_lallero) 11 giugno 2019