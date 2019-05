Grande Fratello: Gennaro in doccia mostra qualcosa che non doveva mostrare (VIDEO)

Esattamente un mese fa Gianmarco Onestini ha avuto un piccolo incidente con il costume. Il ragazzo era in giardino e non si è reso conto di mostrare qualcosa di troppo. In quel caso il Grande Fratello ha chiamato il concorrente in confessional, probabilmente per evitare che continuasse a fare vedere tutto in diretta.

Oggi c’è stato un incidente molto simile, ma il protagonista questa volta è Gennaro Lillio. Il bel napoletano era sotto la doccia intento ad insaponarsi. Prima di chiudere l’acqua il biondino ha abbassato toppo il costume e la telecamera era puntata proprio su di lui, così tutti gli spettatori che erano sintonizzati su Mediset Extra hanno visto… insomma ci siamo capiti.

Ovviamente, proprio come per Gianmarco, trovate tutto il materiale in questione sul sito gemello di Bitchy F, Bitchy X. Clicca qui per il video e la foto.

Gennaro che mostra la mercanzia, anche NO — Andrea (@andrea70524) 30 maggio 2019

No vabbe ho visto per intero il ca..o di gennaro!!!! Aaaaaahahahah #GF16 — Stefania (@Stefani90318371) 30 maggio 2019

Sotto la doccia!Ha abbassato troppo i pantaloncini!!A favore di telecamera! —  𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽𝓪💋 (@Robertacenere) 30 maggio 2019

