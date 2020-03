Grande Fratello Germania: la decisione degli autori sul CoronaVirus indigna il pubblico

I concorrenti del Grande Fratello Vip ormai da due settimane sono informati dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Europa. Questo però non accade in tutte le edizioni del reality. Al GF tedesco la produzione ha deciso di non rivelare nulla ai ragazzi. Molti telespettatori si sono indignati, anche perché ormai la situazione è difficile anche in Germania, che con più di 7.000 contagiati ha deciso di chiudere scuole, negozi e luoghi pubblici.

I produttori del Big Brother Germany hanno difeso la loro posizione sulle pagine del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung:

“Per adesso abbiamo scelto di non allarmarli e rivelare loro cosa accade fuori dal reality. […] Naturalmente i residenti della casa del Grande Fratello saranno informati se ci sarà motivo di farlo. Quali informazioni fornire agli inquilini dall’esterno viene deciso anche in accordo con i parenti”.

Il Grande Fratello in Germania è iniziato lo scorso 6 febbraio, quando ancora il CoronaVirus era un problema quasi solamente cinese e ai concorrenti entrati a reality già avviato è stato vietato di aggiornare i loro compagni.

