Grande Fratello, da gieffina a infermiera: “Combatto contro il CoronaVirus”

Federica Lepanto è stata una delle gieffine più supportate di sempre, eppure dopo il Grande Fratello di lei si sono perse le tracce in tv. L’ex vincitrice del GF si è laureata in Scienze infermieristiche a Bologna, ma adesso è tornata in Campania e sta lavorando in un ospedale di Salerno. La ragazza in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha parlato di come l’emergenza del CoronaVirus sia arrivata anche nelle corsie dell’ospedale in cui lavora.

“Nella mia città c’è psicosi riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico. Se c’è paura? Questo è il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare . L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate. Girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo. Servono informazioni veritiere e non fake o comunque non chiare. Dobbiamo pensare comunque positivo e che tutto andrà bene, e io voglio crederci ma dobbiamo aiutarci tutti, confido nel buon senso umano”.

Di ex gieffine riciclate come opinioniste poracce la tv ne è piena, Federica ha fatto benissimo a proseguire gli studi e a pensare al lavoro nella sanità.