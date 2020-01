Grande Fratello rimprovera Salvo: il video della sua reazione uscito dal confessionale

Ieri nel primo pomeriggio il GF ha chiamato Salvo in confessionale, probabilmente per rimproverarlo delle frasi vomitate su Elisa De Panicis e Paola De Benedetto. Una volta finita la chiacchierata con gli autori, il concorrente è tornato dai suoi coinquilini ed ha lasciato intendere di aver ricevuto un’ultimatum.

“Non andrà bene ragazzi. La vedo dura, la vedo molto dura. Non è un’eliminazione? Non lo sapete? Ve l’avevo già detto. Più che dire, diciamo che mi hanno fatto capire ‘patti chiari, amicizia lunga. Ti diamo la possibilità. Se Sarai bravo rimani, se non sarai bravo logicamente te ne andrai con il televoto da casa’”.

Evidentemente la produzione c’ha pensato un po’ prima di decidere di squalificare Salvo. Magari all’inizio avevano pensato di far decidere al pubblico? In effetti i telespettatori si sono divisi, sui social c’è chi ha festeggiato la squalifica di Veneziano e chi invece avrebbe preferito solo una tirata d’orecchie.

Unpopular opinion:

Per me la Fe André l’anno scorso ha detto e fatto anche peggio, eppure non è stata né squalificata né ripresa.

Ok forse ha un po’ esagerato nei commenti, ma era un modo goliardico di dire che sarebbe andato a letto con Elisa. #GFVIP

— ItsCloe🐍🥔 (@ItsCloe_) January 13, 2020