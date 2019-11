Grande Fratello spagnolo: presunto stupro nella casa, indaga la Polizia – spunta on line il video che proverebbe la violenza

Un grosso scandalo ha travolto il Grande Fratello spagnolo. Il reality è finito sui media di diversi paesi per un presunto caso di violenza su una concorrente. I fatti sarebbero accaduti nella diciottesima edizione del programma, andata in onda nel 2017 su Telecinco.

Poche ore fa El Confidencial ha diffuso un video inedito in cui si vede Carlota Prado in confessionale, mentre gli autori le mostrano il video del presunto abuso. La ragazza è sconvolta e in lacrime, ma gli autori le consigliano di non dire nulla per il suo bene e quello del fidanzato che l’avrebbe forzata ad avere un rapporto. La produzione dello show al tempo ha eliminato il ragazzo, José María López, ma senza fornire spiegazioni al pubblico e agli altri concorrenti.

“Carlota, capiamo che vuoi parlare con i tuoi amici. Ma questa cosa, per José María e per te, per il bene di entrambi, non deve uscire da qui”.

Intanto la ragazza davanti al giudice ha dichiarato: “Loro avrebbero potuto evitare che lui abusasse di me”.

A causa di questa tremenda vicenda diversi sponsor hanno deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip Spagnolo, che sta andando in onda in queste settimane. Il motivo è che non vogliono essere accostati ad un reality che ha nascosto volutamente una presunta violenza sessuale.

Mediaset Spagna ha rilasciato un comunicato su quanto accaduto al Grande Fratello.

“Nel novembre del 2017, la casa produttrice del Gran Hermano, Zeppelin Television, ha osservato uno dei partecipanti del programma commettere un’azione che ha considerato intollerabile, relazionata al suo comportamento con una concorrente che all’epoca dei fatti era la sua fidanzata. Zeppelin Television ha deciso di espellere immediatamente il concorrente e ha altresì messo a conoscenza di quanto accaduto sia la Guardia Civile, sia la concorrente. Attualmente, il fatto è oggetto di chiarimento da parte delle autorità giudiziali all’interno di un procedimento di cui Mediaset España non fa parte. (…) In ogni caso, Mediaset España vuole rendere ancora una volta chiaro il rifiuto di ogni tipo di abuso in qualsiasi delle sue possibili forme di manifestazione e il suo solido impegno con la società per lo sradicamento di questo reato”.

Carlota parla con gli autori del Grande Fratello 18.

#CarlotaNoEstasSola #CarlotaNoEstasSola27N #GranHermano @CotoHdez

Aquí un vídeo que muestra cómo unos minutos antes, Carlota evitaba irse con Jose María.

Vídeo censurado por GH Revolution pic.twitter.com/fC8gOpNSwP — Quemiras (@Quemiras666) November 27, 2019

4 de Noviembre del 2017 – Horas después del presunto abuso sexual.

[Vídeo 02] José María: Voy a hacer un momento la habitación que Carlota tío, me la ha liado.

X: ¿Pero está mejor, no?

[sigue hilo] #GHVIP27N #SomosLaAudiencia27N#CarlotaNoEstasSola27N #Complot pic.twitter.com/FgG8BR3daK — Shara 🦉 (@shara_ess) November 27, 2019

Fonte: El Confidencial, DavideMaggio