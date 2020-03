Grande Fratello tedesco: i concorrenti scoprono del CoronaVirus – video annuncio e reazioni

Lunedì scorso la produzione del Grande Fratello tedesco aveva deciso di non parlare ai concorrenti dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Europa.

“Per adesso abbiamo scelto di non allarmarli e rivelare loro cosa accade fuori dal reality. […] Naturalmente i residenti della casa del Grande Fratello saranno informati se ci sarà motivo di farlo. Quali informazioni fornire agli inquilini dall’esterno viene deciso anche in accordo con i parenti”.

In poco più di 24 ore gli autori del Big Brother Germany hanno cambiato idea (forse anche a causa delle feroci critiche che hanno ricevuto su Twitter). Ieri è andato in onda in prima serata uno speciale del GF, dedicato proprio al CoronaVirus. Il conduttore è entrato in casa insieme ad un medico e dietro ad un vetro i due hanno rivelato ai ragazzi quello che sta accadendo fuori dalla casa.

“Capisco che vi fa strano vedermi qui. – ha detto il conduttore del Grande Fratello tedesco – Non fatevi prendere dal panico e non preoccupatevi. Fuori molto è cambiato nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni. Adesso vi faccio capire cosa sta accadendo e perché sono qui dietro ad un vetro. C’è un virus chiamato COVID19 che ultimamente si è diffuso in tutto il mondo. Alcuni sviluppano sintomi gravi, altri hanno una sorta di influenza, qualcuno non ha proprio sintomi. Il virus è pericoloso soprattutto per gli anziani e chi ha altre malattie. Prima di farvi andare nel panico vogliamo dirvi che i vostri cari stanno benissimo”.

Qualcuno ha pianto, ma in generale i ragazzi hanno mantenuto la calma e hanno fatto diverse domande al medico.

Durante lo speciale ‘Big Brother Spezial’ sono stati mostrati ai concorrenti anche i messaggi che i loro familiari hanno registrato per fargli sapere che stanno bene e sono al sicuro nelle loro case. Più o meno quello che è successo in Italia al GF Vip.

Some pictures from Big Brother Germany’s live coronavirus special – a few housemates have shed tears but they’re generally keeping their composure. The doctor spoke to them at length and is now taking their questions #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/CayT9HgERj — bbspy (@bbspy) March 17, 2020