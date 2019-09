Dice no al Grande Fratello Vip rifiutando 100 mila euro

Il Grande Fratello Vip si è perso un grande personaggio e Mediaset lo sa bene, dato che pur di averla nel cast era arrivato a sborsare ben 100 mila euro, cifra monster che pochi vip passati in quella casa sono riusciti a prendere: sto parlando di Gessica Notaro, l’ex Miss che è stata sfregiata con l’acido dal fidanzato possessivo.

La Notaro, che sogna di fare la cantante, l’anno scorso ha partecipato con enorme successo a Ballando con le Stelle attirando su sé critiche positive ed un enorme consenso del pubblico. Anche per questo motivo (oltre che per la sua storia personale), Alfonso Signorini aveva messo gli occhi su lei. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi:

“Gessica Notaro (29 anni) dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle è corteggiatissima dalla tv. A Cologno Monzese gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al GF Vip, nonostante una grossa offerta economica. Si sussurra che il Biscione le avesse offerto la cifra record di 100 mila euro per partecipare come concorrente alla prossima edizione del noto reality”.

Considerando che Gessica al momento non bazzica più in televisione ed il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo, sarebbe per lei una grossa opportunità farsi conoscere al Grande Fratello Vip.