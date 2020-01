Grande Fratello Vip 4: la foto del cast completo con un tronista di Uomini e Donne

A due giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip 4, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la copertina con il cast ufficiale. 19 concorrenti ai quali si aggiungeranno 2 tra Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Rei Pugliese e Sergio Volpini (per loro si aprirà un televoto).

Felicissimo per la presenza di Barbara Alberti e di quel manzo di Ivan Gonzalez. Possiamo ufficialmente dire che in ambito di reality vip questo è uno dei migliori cast di sempre. Complimenti quindi ad Alfonso Signorini e agli autori.

B!tches che ve ne pare?

Grande Fratello Vip, il cast

Adriana Volpe

Andrea Denver

Andrea Montovoli

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Barbara Alberti

Carlotta Maggiorana

Clizia Incorvaia

Fabio Testi

Fernanda Lessa

Licia Nunez

Michele Cucuzza

Pago

Ivan Gonzalez

Paola Di Benedetto

Paolo Ciavarro

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Rita Rusic

Salvatore Veneziano

Sergio Volpini