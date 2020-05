Grande Fratello Vip 5: verso il nuovo cast anche un’attrice amatissima

Fra quattro mesi prenderà via la quinta edizione del Grande Fratello Vip e se il primo ipotetico nome lo ha fatto Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Oggi (ha parlato di Cristina Buccino), il portale 361 Magazine ne ha fatti altri due.

Il primo è quello della sorella di Cristina Buccino, Maria Teresa Buccino, alludendo ad una possibile entrata come unico concorrente (un po’ come le Donatella o i fratelli Rodriguez), mentre il secondo è quello di Michela Quattrociocche, giovane e amatissima attrice italiana.

La Quattrociocche – musa di Federico Moccia che l’ha voluta nei suoi film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare – ha da poco annunciato la separazione dal calciatore Alberto Aquilani, mentre le sorelle Buccino sono felicemente single.

Intervistato da Simona Ventura, Alfonso Signorini ha così parlato del cast del Grande Fratello Vip 5:

“Il GF inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che è un programma che si addice alla serialità, il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa. Ho già due concorrenti confermatissimi! Lo stile del cast di quest’anno sarà esattamente come quello dell’anno scorso, ovvero la gente non deve mai dire ‘Ma questo chi diavolo è?’, saranno addirittura più famosi di quelli dello scorso anno”.