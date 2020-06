Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini parla del cast: “Abbiamo fatto il provino a 40 vip, molti insospettabili che si sono candidati”

Fra circa tre mesi il Grande Fratello Vip 5 diventerà realtà e proprio in queste settimane Alfonso Signorini ed il suo team di autori stanno portando avanti i provini che – per la prima volta – si svolgono in videochiamata.

Intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni, dopo aver smentito la faida con Barbara d’Urso sulla conduzione del Grande Fratello Nip:

“Non c’è niente di vero, che io sappia. Non sono un onnivoro di tv, non ho la smania delle telecamere. Il lavoro non mi manca. Mi piace fare poche cose e farle bene”.

Alfonso Signorini ha parlato del cast del Grande Fratello Vip 5:

“Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Fino a ieri se mi dicevi Zoom pensavo alla canzone della Carrà. Adesso ho scoperto che è una programma per videochiamate. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono casere definiti Vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.

Effettivamente quest’anno molti vip in carriera che si sono trovati costretti a sospendere film e concerti potrebbero pensare al GF Vip come svolta lavorativa o semplice mezzo per tirar su du spicci. Sarà curioso scoprire i loro nomi.

Infine Alfonso Signorini ha parlato degli opinionisti:

“A me piacerebbe che Pupo ci fosse, come pure Wanda. E’ adatta a questo programma anche se faticavo a capire quello che diceva perché lei parlava basso e io sono sordo. Hanno funzionato ma non decido solo io”.

Chi farà parte del cast del Grande Fratello Vip 5?