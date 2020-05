Grande Fratello Vip 5: arriva il primo nome che “smuove mari e monti”

Sembra incredibile ma oggi 14 maggio 2020 (a distanza di un mese ed una settimana dalla chiusura della quarta edizione) è già partito il toto cast per il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, che troverà alla sua corte di nuovo Pupo.

Il Grande Fratello Vip 5, infatti, debutterà a settembre e intervistato via Instagram da Simona Ventura, Signorini ha svelato di aver già adocchiato parte del nuovo cast e di averne già arruolati due famosissimi.

“Il GF inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che è un programma che si addice alla serialità, il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa. Ho già due concorrenti confermatissimi! Lo stile del cast di quest’anno sarà esattamente come quello dell’anno scorso, ovvero la gente non deve mai dire ‘Ma questo chi diavolo è?’, saranno addirittura più famosi di quelli dello scorso anno”.

A loro potrebbe aggiungersi, come sottolineato da Alberto Dandolo, anche la showgirl Cristina Buccino che pare stia “smuovendo mari e monti perché vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip”.

Il nome di Cristina Buccino era già stato associato al Grande Fratello Vip un po’ di anni fa quando, in occasione della seconda edizione, venne contattata per partecipare come unico concorrente insieme alle sue sorelle, Maria Cristina e Donatella.

Purtroppo per loro quell’anno entrarono al loro posto i fratelli Rodriguez regalandoci armadi, scandali, rotture e chi più ne ha più ne metta.

Che il 2020 sia la volta buona?

