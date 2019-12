Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela 5 nomi che hanno sostenuto il provino

Alfonso Signorini, ospite da Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica Delle Donne, ha parlato del Grande Fratello Vip commentando l’indiscrezione di Dagospia, che qualche giorno fa ha svelato le trattative in corso con Barbara Alberti.

“Barbara Alberti al Grande Fratello Vip? No comment. Dico solo no comment. E’ una notizia lanciata da Dagospia che ha parlato di voci di corridoio.. Io non commento”.

Incalzato da Chiambretti, Signorini ha poi svelato di aver realmente incontrato Barbara Alberti per il Grande Fratello Vip, non svelando però l’esito del provino.

“Ho incontrato Barbara Alberti per il Grande Fratello, è vero, ma come lei moltissimi altri. Ho incontrato anche Sabina Ciuffini e Toretto, il fidanzato di Diletta Leotta. Ma pure Antonella Elia e Francesca Barra”.

Ovviamente Alfonso Signorini non ha svelato l’esito di questi incontri, ma per snocciolarli così in diretta televisiva presumo che siano dei nomi ormai scartati. “Toretto” è il soprannome di Daniele Scardina, pugile professionista tutto tatuaggi, noto ai più per essere il compagno di Diletta Leotta; mentre Sabina Ciuffini è una ex showgirl di decenni fa, che alla soglia dei 70 anni vorrebbe una seconda opportunità in tv. Antonella Elia e Francesca Barra, invece, le conosciamo molto bene e la prima sarà davvero una concorrente, nonostante non sia stata ancora confermata.