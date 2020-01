Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela perché ha scelto come opinionisti Pupo e Wanda Nara

Ieri si è tenuta a Cinecittà all’interno della casa del Grande Fratello Vip la presentazione della quarta stagione e Alfonso Signorni ha spiegato come mai ha scelto proprio Pupo e Wanda Nara come opinionisti.

“Io non sono un conduttore, sono un conduttore sui generis: sarò me stesso. Sono molto contento perché mi sento a casa, questo è il nono anno al Grande Fratello e quello Vip l’ho visto nascere. Mi sento a casa per molte ragioni: perché lavoro con dei grandi professionisti e perché mi diverto. Quest’anno ho una diversa responsabilità e ne sono consapevole, sono anche nel team degli autori. C’è stata molta cura nel cast che fa la differenza soprattutto per le personalità e non per i nomi. Perché ho scelto Pupo e Wanda Nara come opinionisti? Perché io sono un conduttore sui generis e volevo due opinionisti sui generis”.