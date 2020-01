Grande Fratello Vip: un’ex gieffina fa un appello, vuole corteggiare Licia Nunez

Ieri sera Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez con un post pubblicato su Instagram. L’attrice lo scoprirà probabilmente nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 4. Intanto fuori dalla casa c’è un’ex gieffina che pare sia molto interessata alla nuova concorrente del reality di Canale 5. Oggi pomeriggio Veronica Satti ha scritto ad Alfonso Signorini chiedendogli di riferire alla Nunez del suo interesse,

“Ma come si fa a lasciare Licia Nunez? Senti Alfonso, io parto domani, le puoi direi che io la corteggerei subito? Come si fa a mandare l’aereo al GF Vip? Licia è la mia crush da quando è entrata. Questo non è uno scherzo”.

Veronica mi ha confermato che non sta scherzando e che si è veramente presa una cotta per la Nunez. La Satti sembra anche intenzionata ad inviare un aereo con un messaggio per la concorrente del GF Vip 4.

Il post della (ex?) fidanzata di Licia Nunez.

“Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso“.

AIUTO, LICIA CHE CANTA “MI MANCA DA SPEZZARE IL FIATO, FA MALE E NON LO SA” E LA COMPAGNA L’HA MOLLATA SENZA CHE LEI NE SAPPIA NULLA. Tipo quando Luca Onestini cantava Il triangolo no senza sapere di Soleil e Marco#GFVIP — Paola. 🐧🐍 (@Iperborea_) January 24, 2020