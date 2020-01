Grande Fratello Vip, con Aristide Malnati il cast è (quasi) al completo: ecco chi c’è!

Manca meno di una settimana all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed il cast ufficiale non è stato ancora annunciato nella sua interezza. L’esclusiva potrebbe averla come ogni anno il settimanale Tv Sorrisi & Canzoni che dedicherà al reality show la copertina di rito con tutti i concorrenti. Il nuovo numero uscirà martedì mattina, stesso giorno della conferenza stampa del programma a cui io presenzierò.

Nella giornata di oggi è stato annunciata la presenza di Aristide Malnati, che già vi avevo annunciato ormai da settimane: con il suo nome salgono a 9 i concorrenti annunciati ufficialmente dai profili social della trasmissione: Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Pago, Michele Cucuzza e Antonio Zequila.

A loro si potrebbero aggiungere i certi, seppur non confermati, Ivan Gonzalez (il suo nome è stato fatto in un programma spagnolo), Paolo Ciavarro (annunciato in radio da Gabriele Parpiglia), Andrea Denver (il modello spoilerato in parte da Alfonso Signorini) e Barbara Alberti.

13 nomi di cui 7 uomini 6 donne. Chi manca all’appello?

Abbiamo grandi aspettative su di lui: ecco in esclusiva per voi un nuovo concorrente di #GFVIP! 😂 pic.twitter.com/rafXTvw2KP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 2, 2020

