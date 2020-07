Grande Fratello Vip, arrivano due grandi attori. Carmen Russo si tira indietro

Al Grande Fratello Vip – secondo i rumor – avrebbe dovuto (ri)partecipare in coppia col marito Enzo Paolo Turchi, ma Carmen Russo – intervistata dal settimanale Mio – ha smentito la notizia:

“Mi hanno proposto di partecipare in Spagna al Gran Hermano Vip insieme ad Enzo Paolo, ma abbiamo rifiutato. Da sola parteciperei a un reality, così Enzo potrebbe occuparsi di Maria. In coppia è molto complicato”.

Carmen Russo che in Spagna è una vera celebrità (ha pure vinto un’edizione di Supervivientes), ha poi aggiunto:

“Enzo Paolo è un grande maestro e coreografo. Mi ha dato gli strumenti per esprimermi ballando”.

Carmen ed Enzo Paolo hanno già partecipato insieme ad un reality (L’Isola dei Famosi All Stars condotta da Nicola Savino), ma era il 2012 e non avevano ancora dato alla luce la figlioletta Maria. Al posto dei due ballerini potrebbero però arrivare due attori, come scritto su BubinoBlog, che sarebbero Giuliana De Sio (da poco guarita dal CoronaVirus) e Gianmarco Tognazzi, fratello del più famoso Riky Tognazzi (che un paio d’anni fa entrò al GF Vip per fare una sorpresa alla sua compagna, Simona Izzo).