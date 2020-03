“La mediocrità ed il linguaggio del Grande Fratello Vip mi fanno ribrezzo, è un programma volgarissimo” – il duro attacco di un conduttore Rai

“Raramente ho visto un programma così volgare come il Grande Fratello Vip, lo trovo volgarissimo. Ho visto qualche frame in queste settimane: la mediocrità, la bassezza, il linguaggio, il cinismo che abitano in quel programma mi fanno ribrezzo”.

Con queste parole Pierluigi Diaco ha commentato – durante il suo programma Non Stop News su RTL 102.5 – il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un duro attacco che lascia pochi spazi all’interpretazione.

Parole che non si discostano molto da quelle di Maurizio Costanzo che ha rilasciato sul settimanale Nuovo nel corso di queste ultime settimane:

“Chiudete il GF Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”.

E ancora:

“Il Grande Fratello Vip è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno.”

Nel dubbio…Bene o male non importa, l’importante è che se ne parli.