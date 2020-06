Grande Fratello Vip: attrice americana potrebbe entrare nella casa

Mancano poco più di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip e gli autori insieme ad Alfonso Signorini sono al lavoro per formare il cast della nuova edizione del reality. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi pare che nella casa più spiata d’Italia potrebbe entrare anche una showgirl e attrice americana, Justin Mattera (già entrata al GF Vip per incontrare l’amica Jane Alexander o Giana Alessandra).

“Justine Mattera il pole per la nuova edizione del GF Vip. Negli ultimi anni Justine ha selezionato con attenzione le sue presenze sul piccolo schermo, preferendo il teatro, sua grade passione alla tv. A Cologno Monzese però si sussurra che la bella americana sia corteggiatissima dal Grande Fratello Vip. Cederà alle tentazioni del noto reality? Ah Saperlo”.

Ma se Justine pare sia tentata dalla proposta di Signorini, sembra che un ‘figlio di’ abbia già detto di no.

“Si dice che un noto attore ‘figlio di’ abbia rifiutato una grossa cifra per partecipare al reality del Biscione. Di chi stiamo parlando?”

B!tches vi piacerebbe vedere la Mattera al GF Vip 5?

GF Vip, il cast (quasi) confermato

Elisabetta Gregoraci, conduttrice (ex Ritorno Al Presente)

Flavia Vento, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Patrizia De Blanck, contessa (ex Isola dei Famosi)

GF Vip, rumors sul cast

Cristina Buccino, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Maria Teresa Buccino, sorella di…

Francesca Cipriani, showgirl (ex Isola dei Famosi)

Gabriel Garko, attore

Massimiliano Morra, attore

Andrea Damante, deejay (ex Grande Fratello Vip)

Giulia De Lellis, influencer (ex Grande Fratello Vip)

Carmen Russo, ballerina (ex Grande Fratello Vip)

Enzo Paolo Turchi, ballerino (ex Isola dei Famosi)

Andrea Cerioli, influencer (ex Grande Fratello)

Arianna Cirrincione, influencer (ex Uomini e Donne)

Sossio Aruta (ex Grande Fratello Vip)

Francesco Ricci, influencer

Enock Barwuah, fratello di

Vera Gemma, figlia d’arte (ex Pechino Express)

Filippo Bisciglia, conduttore (ex Grande Fratello)

Rocco Siffredi, attore (ex Isola dei Famosi)

Justine Mattera (attrice e showgirl)

GF Vip, i famosi che hanno smentito la loro presenza

Michela Quattrociocche, attrice

Rosanna Cancellieri, giornalista (ex Isola dei Famosi)

Leonardo Tano (figlio di)