Grande Fratello Vip 4: gli autori preparano una bomba (difficile da realizzare)

Adriana Volpe (insieme ad Antonella Elia) è tra i pochi concorrenti quasi ufficiali del Grande Fratello Vip 4. Ma la bomba l’ha sganciata il settimanale Oggi. Secondo Alberto Dandolo gli autori del reality vorrebbero coinvolgere Giancarlo Magalli, almeno come ospite per una sera.

“Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, Mediaset sogna Magalli.

Adriana Volpe, come anticipato da Oggi, sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip in onda a inizio 2020 su Canale 5. A Cologno Monzese gira voce che il gruppo autorale sognerebbe un coinvolgimento di Giancarlo Magalli, anche solo una sera. Il rapporto tra i due ex colleghi è finito davanti ai giudici, l’ipotesi dunque sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah saperlo.”

Credo che difficilmente Magalli accetterà la proposta, ma sarebbe un vero colpaccio. Catfight epica in diretta assicurata tra due ex colleghi che non si sopportano.

Sognare non costa nulla. Per adesso preghiamo che accada il miracolo.



Io che sogno Magalli che va al #GFVIP con Adriana Volpe concorrente per scatenare una cat fight. #verissimo pic.twitter.com/mJ7T1CIktr — Severus🧙🏻‍♂️ ma giustus Piton (@severusmagiustu) September 21, 2019

Antonella Elia e Adriana Volpe confermate al #GFvip io sono già in overdose di trash — TROPPO FORTE IL DAMA 🐍🍿 (@aidalaverdadera) September 30, 2019

Ce lo meritavamo un #GFVip in questi mesi di noia assurda con Antonella Elia, Adriana Volpe, Paola Perego e Michele Cucuzza e invece il nulla #domenicalive — chià🌰 (@itsmwengo) October 13, 2019

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)