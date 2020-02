Grande Fratello Vip: un concorrente bestemmia in diretta? Il video incriminato

Ieri pomeriggio Barbara Alberti ha ripetuto una bestemmia ed è andato tutto in onda su Mediaset Extra.

“…e lei è una precaria assoluta perché insegna in una scuola privata ed ogni tanto riesce a trovarsi dei lavoretti. E’ povera ed assolutamente isolata ed il fatto di avere un marito impiegatista non l’aiuta assolutamente. Un giorno la preside la chiama incazz*tissima e dice ‘Lei ha bestemmiato!’, ‘Io? Che ho detto?, ‘Dio budell*ne’!”.

Il GF Vip non ha avuto tempo di analizzare il video, perché durante la puntata di ieri la concorrente si è ritirata.

Ma gli utenti di Twitter hanno notato un’altra possibile bestemmia e questa volta in diretta mentre parlava Alfonso Signorini. Aristide Malnati è stato accusato di aver detto “Dio ca**”.

Riascoltando più volte il filmato a me sembra che Aristide dica: “È il mio karma“. In effetti questa versione avrebbe anche più senso, visto che poco prima era stato preso bonariamente in giro per il due di picche che gli ha rifilato Antonella Elia.

B!tches, siete d’accordo con me o secondo voi si tratta davvero di una bestemmia?