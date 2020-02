Grande Fratello Vip: bestemmia durante la notte – ecco il video

Dopo la bestemmia di Barbara Alberti, ieri sera un altro concorrente si è lasciato scappare un Camalow. Mentre parlava con Antonella Elia e Pago, Fabio Testi ha esclamato ‘rca madò‘. Sui social sono quasi tutti certi che si tratti di una vera e propria bestemmia, altri invece sostengono che avendo spezzato il nome della Ciccone a metà, non sia una vera imprecazione. Ci sono anche alcuni fan di Fabio che sostengono non sia una vera bestemmia perché “Maria non è una divinità”, ma questo caso è da escludere, visto che in passato sono stati squalificati dei concorrenti che hanno nominato la Madonna insieme ad un insulto. A difesa di Testi va detto che in Veneto (e anche nella mia Toscana) ‘rca madò’ è un intercalare tipico.

Non sarebbe il primo caso controverso di “presunta bestemmia” al GF Vip. In passato Gianluca Impastato ha detto ‘Dio C*n” e a Marco Predolin è sfuggito un ‘mannaggia alla Maronna’.

La reazione del web alla presunta bestemmia di Fabio Testi.

Fabio dopo la bestemmia : “speriamo non mi abbiano sentito”

Ma va,avete solo dei microfoni al collo#gfvip — commentatricetrash (@commentatricet1) February 18, 2020

Mi sa che c’è stato il bestemmione di Fabione… speriamo di no #gfvip — Simone Volponi (@simone_volponi) February 18, 2020

#gfvip nooooo Fabio nooooo. Non dite nulla che ha bestemmiato, state zitti 😆 NOOOOOO 😭😭😭 — LaCartina (@CartinaLa) February 18, 2020

Un “Bel”PorcaMado*na di Fabio in diretta #gfvip — Luana (@Sweetmo0n) February 18, 2020

Ho appena sentito Fabione dire “porca Mado…” e poi si è fermato. Se la considerano bestemmia oltre a squalificarlo annullano anche il televoto e addio possibilità di mandare Pago a casa da Paga #GFVIP — •A N N A• 🌻 (@hiitsjustrealme) February 18, 2020