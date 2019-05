Grande Fratello Vip cambia conduttrice: ecco chi potrebbe sostituire Ilary Blasi

L’addio di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip pare quasi certo. A lanciare lo scoop è stato Tv Blog lo scorso marzo e anche altre testate hanno confermato la notizia. Ma chi potrebbe prendere il posto della moglie di Totti?

Nuovo Tv di Riccardo Signoretti ha sganciato una bomba, sembra infatti che Mediaset abbia chiesto a Barbara d’Urso di condurre anche il Grande Fratello Vip.

Secondo il settimanale, la decisione dei vertici del biscione sarebbe dovuta ai buoni ascolti registrati dal Grande Fratello 16 in un periodo di crisi dei reality (l’ultima puntata è stata seguita da 3.681.000 telespettatori con uno share del 22,44%).

Stando a quello che riporta Nuovo Tv, se la nostra Santa da Cologno Monzese dovesse accettare la proposta dell’azienda, potrebbe decidere di mettere in pausa Domenica Live.

Dovesse essere tutto vero, trovo che la scelta di Mediaset sia azzeccata. Barbara d’Urso e Simona Ventura sono le due migliori conduttrici di reality, nessuna come loro è capace di tenere testa ai concorrenti, condurre senza l’aiuto costante del gobbo e sviscerare ogni dinamica dello show.

La conduzione non è l’unica cosa incerta, perché non è sicuro che la versione vip del padre di tutti i reality torni a settembre, c’è chi dice che Mediaset lo vorrebbe spostare a fine gennaio 2020, al posto de L’Isola dei Famosi. Per questo basterà aspettare ad inizio luglio la presentazione dei palinsesti autunnali.

B!tches voi chi vorreste al posto di Ilary?



PS: L’addio di Ilary voglio immaginarmelo così…

“Ao, ma voi siete matti pe’davero è?! Ma nemmeno se me date n’anno de stipendio de mi marito. Già ho fatto na faticaccia l’anno scorso, tra un po’ me veniva da dormì in studio con quei cosi mosci. Poi come minimo a sto giro me ributtate in casa quel caciottaro e quella scirocacta che s’è inventata er marito, come se chiama? Cartaggirone.

Famo che a sto giro passo, daje.

Tanti saluti Pier, tante care cose e manda un bacio a Silvia, cià cià”.