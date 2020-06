Grande Fratello Vip: Can Yaman verso la firma

Alfonso Signorini, dopo aver constatato il successo della nuova soap opera Daydreamer con Can Yaman, avrebbe ben pensato di contattarlo per rinchiuderlo nella casa più spiata d’Italia.

A riportare l’indiscrezione è stato il portale Affaritaliani.it:

“Alfonso Signorini sta pensando anche a Can Yaman come concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’attore è grande protagonista della soap opera turca Daydreamer, che sta andando fortissimo nel pomeriggio di Canale 5 in queste settimane (al posto di Uomini e Donne di Maria De Filippi)”.

Se la trattativa dovesse andare in porto, Can Yaman si potrebbe ritrovare in casa con Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck e Cristina Buccino.

Le ultime voci vorrebbero in casa anche Justine Mattera e Vera Gemma, mentre avrebbe smentito ogni interesse Rosanna Cancellieri.

Fra i papabili anche Filippo Bisciglia e Rocco Siffredi, così come Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi ed Andrea Cerioli con Arianna Cirrincione.