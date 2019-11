Grande Fratello Vip: cantante e volto Rai si candida per entrare nella casa

Mancano meno due mesi alla partenza del Grande Fratello Vip 4, sono già stati ufficializzati gli opinionisti e il conduttore, ma sul cast sappiamo poco o nulla. L’unico concorrente praticamente certo ve l’ho annunciato io in esclusiva ed è Antonella Elia, ma adesso arriva un’autocandidatura. Dalle pagine del settimanale Stop, Jessica Morlacchi ha rivelato che le piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip.

“Mi piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip, a me piace parlare e così parlerei 24 ore su 24.”

Io l’avevo già detto durante la sua ospitata da Caterina Balivo a Vieni da Me.

Jessica Morlacchi comunque è una comica nata, merita un reality #VienidaMe — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) November 6, 2019

Mi auguro quindi che Alfonso Signorini la prenda in considerazione. La Morlacchi (che è appena uscita da Tale e Quale Show) ha tutte le carte in regola per far parte di questo GF Vip 4.

E per i pochi che non sanno chi sia Jessica, ecco due perle che dovrebbero rinfrescarvi la memoria.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)

Antonella Elia (showgirl, ex Isola dei Famosi)

Paola Di Benedetto (modella, ex Isola dei Famosi)

Manila Nazzaro (conduttrice, ex Miss Italia)

Francesco Chiofalo (ex Temptation Island)

Antonella Fiordelisi (ex Temptation Island)

Gianluca Fubelli (comico)

Zoe Cristofori (influencer)

Ginevra Lambruschi (influencer)

Megan Montaner (attrice)

Giordano Mazzocchi (corteggiatore)

Antonio Moriconi (corteggiatore)

Clizia Incorvaia (ex Pechino Express)