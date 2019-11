Grande Fratello Vip: nel cast una donna che ha fatto molto discutere e che è stata ospite di Barbara d’Urso

Se non ci fossero stati cambi di programma oggi saremmo alla seconda settimana di Grande Fratello Vip. Come sappiamo però il reality di Alfonso Signorini partirà il 7 gennaio e sembra che la produzione sia ancora al lavoro per dare gli ultimi ritocchi al cast. Oggi Dandolo su Dagospia ha annunciato uno dei possibili concorrenti della nuova edizione e si tratta di una ragazza che negli ultimi mesi è passata dalle copertine dei settimanali ai salotti di Barbara d’Urso: Clizia Incorvaia.

Stando a quanto si legge sul noto sito sembra certo che l’ex compagna di Francesco Sarcina entrerà nella casa più spiata d’Italia.

“Flash! – dopo il dandolo sgoop sul triangolo delle corna sarcina-incorvaia-scamarcio, la clizia fuoriosa in tv è più gettonata dell’ ex infojatissimo marito – la bombastica influencer birichina smaltirà infatti le sue pene d’amore all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” firmato “alfonsina la pazza”. Qualcuno avverta franceschino che la sua ex signora sara’ nel cast del reality”.

Scelta ottima, sia perché Clizia trascinerebbe dentro la casa il gossip sul suo tradimento, ma anche perché potrebbe scatenare incursioni dall’esterno. Inoltre la Incorvaia nei salotti di Barbara d’Urso ha dimostrato di avere il carattere giusto per partecipare ad un reality come quello di Canale 5. Sono quasi sicuro che questa ragazza ci darà delle soddisfazioni.

Aspettando il Grande Fratello Vip 4 godiamoci alcuni momenti iconici dell’edizione più bella…