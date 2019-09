Grande Fratello Vip fra cast ed opinioniste, le ultime novità

Mancano circa due mesi al ritorno del Grande Fratello Vip e dopo aver scoperto chi ha sostenuto il provino (e chi ha rifiutato), oggi Blogo ha passato in rassegna i vari nomi contattati per il ruolo di opinionista, lasciato vacante da Alfonso Signorini che quest’anno sarà il conduttore.

Secondo TvBlog, infatti, i primi nomi contattati per sedere sulla nota poltrona sono stati Katia Ricciarelli ed Elenoire Casalegno, ma entrambe pare che “non abbiano convinto compiutamente le menti pensanti di questo programma di evasione”, per questo motivo sono state contattate anche Giulia De Lellis e Pamela Prati, ma anche in questo caso si tratterebbe di un nulla di fatto: la prima è impegnata altrove, mentre la seconda pare sia stata arruolata da un’altra trasmissione Mediaset (forse Amici Celebrities?). Questi nomi, però, disegnerebbero un quadro ben preciso: l’opinionista che cercano è una donna, ruolo in passato ricoperto solo da Manuela Arcuri, Vladimir Luxuria, Simona Izzo e Iva Zanicchi.

E se da una parte c’è la ricerca dell’opinionista perfetta, dall’altra continua la scelta del cast: pare sia stata contattata anche Federica Benincà, che su Instagram ha dichiarato:

“Progetti futuri televisivi? In realtà sì. Però non dico nulla finché non è tutto su carta. Ovviamente, appena sarà, sempre se sarà tutto confermato, sarete le prime a saperlo”.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)