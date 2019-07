Grande Fratello Vip, ex tronista nel cast: arriva la (quasi) conferma pure della fidanzata

Lorenzo Riccardi sarà nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip e questo ormai è appurato, nonostante per contratto né lui né la sua fidanzata Claudia Dionigi possono confermarlo.

Il nome di Lorenzo circola da settimane ed è stato fra i primi a trapelare, per questo motivo molti fan della coppia hanno sommerso il Cobra e Claudia di domande in merito.

Se il primo a rispondere è stato proprio Lorenzo Riccardi con un generico: “Io al GF Vip? Vedremo..“, ora anche Claudia ha detto la sua: “Se dovesse partecipare al GF Vip ovvio che mi mancherà tantissimo. Lo guarderò ad ogni ora del giorno sicuramente, per forza non avrei alternative“.

Lorenzo potrebbe trovare in casa anche Cicciolina, il Divino Otelma, Claudia Galanti, Fernanda Lessa e Matilde Brandi.

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex tronista di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)