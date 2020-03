Grande Fratello Vip, chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

Chi sarà il nuovo eliminato della quarta edizione del Grande Fratello Vip dopo Salvo Veneziano, Elisa De Panicis, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, Ivan Gonzalez, Rita Rusic, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Serena Enardu, Pago, Andrea Montovoli e Clizia Incorvaia? Lunedì sono finiti in nomination Teresanna Pugliese, Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi ed il televoto come sempre è al positivo: chi vuoi salvare?

I quattro sondaggi sembrerebbero essere chiarissimi: la meno votata è Sara Soldati. Tuttavia il televoto non sarà eliminatorio.

Grande Fratello Vip 4, il cast

Adriana Volpe

Andrea Denver

Andrea Montovoli

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Asia Valente

Barbara Alberti

Carlotta Maggiorana

Clizia Incorvaia

Elisa De Panicis

Fabio Testi

Fernanda Lessa

Ivan Gonzalez

Licia Nunez

Michele Cucuzza

Pago

Paola Di Benedetto

Paolo Ciavarro

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Rita Rusic

Salvo Veneziano

Sara Soldati

Serena Enardu

Sergio Volpini

Sossio Aruta

Teresanna Pugliese

Valeria Marini