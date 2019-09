Grande Fratello Vip, ecco chi ha chiamato Alfonso Signorini

Siamo a settembre ed i provini per la quarta edizione del Grande Fratello Vip sono entrati nel vivo. Al momento, però, gli autori non avrebbero ufficializzato nessuno anche se i nomi contattati sono stati molti.

L’ultima, voluta da Alfonso Signorini, è stata Karina Michelin nota ai più per essere stata un volto di Markette di Piero Chiambretti nel 2008. L’ex Miss Italia Nel Mondo ha però declinato l’invito dopo aver sostenuto un provino perché, come scritto da GossipeTv “ha capito che questo non era il programma giusto per tornare protagonista della tv italiana“.

A raccontare l’aneddoto è stata proprio la Michelin al settimana Vero Tv:

“Sono andata al provino per il Grande Fratello Vip più per curiosità che altro, ma alla fine non me la sono sentita. Andare in video a esporre la mia vita al giudizio di chiunque, non mi piace. Una volta si scrivevano diari segreti. Oggi va di moda spiallettare i fatti propri davanti a tutti e mettersi alla gogna”,

Il suo sogno, infatti, sarebbe quello di partecipare a Pechino Express:

“L’anno scorso l’avrei fatto volentieri ma quando mi sono presentata ero da sola, ed essendo un viaggio-gioco da fare in coppia, prediligevano gente che arrivasse già con l’altra, affiatata, metà. Così, la cosa è finita in un niente di fatto”.

E se Karina Michelin ha detto no al GF Vip, tanti altri hanno detto sì. Saranno ufficialmente presi?



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Michelin®️🇧🇷🇮🇹 (@karinamichelin) in data: 21 Ago 2019 alle ore 12:44 PDT

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)