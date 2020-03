Grande Fratello Vip chiude prima, il comunicato ufficiale: i concorrenti scoppiano in lacrime

I rumor erano veri, il Grande Fratello Vip chiude anticipatamente. Non vedremo la finale il 27 aprile, ma l’8 aprile, andranno in onda quindi ancora 4 puntate dal reality di Canale 5. Gli autori hanno informato i concorrenti attraverso un comunicato, che hanno letto Adriana Volpe e Antonella Elia.

“La situazione in cui siamo in Italia è incredibile e unica, mai accaduta prima. La gente a casa vive in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche tanta voglia di vivere. Le persone vogliono sorridere e condividere le loro emozioni. Vi daremo conto da ora in avanti di tutto, dandovi prima la possibilità di parlare con i vostri cari e poi vi informeremo ogni giorno su quello che sta succedendo al nostro paese.

Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Grazie a voi a modo di rilassarsi e sorridere, dia passare dei momenti spensierati. Vi comunichiamo alla fine che il Grande Fratello Vip ha deciso di chiudere all’inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale”.