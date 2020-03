Grande Fratello Vip verso la chiusura anticipata: ecco quando dovrebbe andare in onda l’ultima puntata

Prima dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia Alfonso Signorini aveva annunciato l’allungamento del Grande Fratello Vip fino al 27 aprile. I concorrenti in questi giorni hanno parlato di una possibile chiusura anticipata e Sossio Aruta ha svelato di aver parlato di questo con gli autori, che gli avrebbero detto: “stiamo valutando”.

Stamani è arrivata l’indiscrezione di Blogo, secondo il quale la finale potrebbe essere anticipata all’8 aprile. Ovviamente in caso di contagio di un membro della produzione il reality verrebbe chiuso immediatamente. Per adesso però i vipponi continuano a farci compagnia sul canale 55.

“Nel frattempo da parte Mediaset si starebbe pensando di anticipare la chiusura del Grande fratello vip a mercoledì 8 aprile, anticipando così la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini di qualche settimana (era stata annunciata la finale per il 27 di aprile). La decisione finale verrà presa dopo la puntata di mercoledì prossimo, anche in questo caso però, evidentemente, se ci dovesse essere un caso di contagio all’interno della produzione, il programma verrà chiuso all’istante”.

#GFVIP con una regia unica devono ridurre i concorrenti, ciò vuol dire anche meno richieste e meno lavoro per gli autori. Per me la finale 8 aprile è più affittibile. Così daranno una carica a tutti loro che non vedo l’ora di uscire.

