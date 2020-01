Grande Fratello Vip: dopo Barbara un altro concorrente vuole abbandonare la casa (speriamo che lo faccia)

Nella casa del Grande Fratello Vip in questi anni sono entrati diversi personaggi che hanno creato le stesse dinamiche di un comodino, la modella dei piedi e Martina Hamdy sono un esempio. Quest’anno però c’è una concorrente che batte tutti nella categoria ‘best anonima’ e si tratta della tipa che ha vinto Miss Italia. Nel live su Mediaset Extra non si vede mai, così come nei daytime su Canale 5 e durante le prime serate credo di non aver mai sentito la sua voce. Quando la Miss è andata al televoto con Iban il Toro di Siviglia ho sperato con tutto me stesso che il pubblico salvasse lo spagnolo e invece il manzo iberico è stato fatto fuori con il 47% delle preferenze contro il 53% della ragazza.



L’ex Miss Italia ieri notte si è sfogata tra le braccia di Fernanda Lessa e singhiozzando ha confessato di voler abbandonare il reality.

“Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia – dice piangendo la concorrente, che poi continua – Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”.

Adesso faccio un mio personale appello al GF: autori non fatele pagare nessuna penale e lasciatela tornare dalla sua famiglia. Grazie.

Io che cerco di capire l’utilità di Carlotta Maggiorana #gfvip pic.twitter.com/TU2YpL4QCq — MickeyKookee 🍪 (@mickeykookee) January 15, 2020