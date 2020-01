Grande Fratello Vip: a sorpresa arriva una nuova concorrente mai annunciata

Il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip sembrava essere chiuso (gli unici certi ancora da annunciare erano Andrea Denver, Barbara Alberti e Ivan Gonzalez), ma a quanto pare c’è un’ultima pallottola in canna annunciata da SuperGuidaTv: Elisa De Panicis. E per la prima volta da quando sono iniziati a trapelare i nomi dei concorrenti vi concedo un sonoro e gigantesco ‘MA CHI?’.



Io, che sono trash nell’anima, ammetto che già la conoscevo ma solo perché nel 2015 ha partecipato a Supervivientes in Spagna, dove si è ritirata dopo 50 giorni perché aveva perso la spazzola per capelli e non poteva più pettinarsi.



Elisa De Panicis in Spagna ha bazzicato vari programmi tv, mentre in Italia vanta solo una breve apparizione a Uomini e Donne nelle fila di corteggiatrici di Alessio Lo Passo.

Insomma, abbiamo una nuova Carla Cruz, nonché la prima candidata ufficiale ai Bitchy Awards nella categoria Premio Valeria Marini, come miglior personaggio sconosciuto spacciato per vip.



Grande Fratello Vip, il cast

Adriana Volpe

Andrea Denver

Andrea Montovoli

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Barbara Alberti

Carlotta Maggiorana

Clizia Incorvaia

Elisa De Panicis

Fabio Testi

Fernanda Lessa

Ivan Gonzalez

Licia Nunez

Michele Cucuzza

Pago

Paola Di Benedetto

Paolo Ciavarro

Pasquale Laricchia

Patrick Ray Pugliese

Rita Rusic

Salvatore Veneziano

Sergio Volpini