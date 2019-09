Grande Fratello Vip, gli autori hanno chiesto ad un ex concorrente di tornare: “Penso che lo rifarò”

Mancano circa due mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e gli autori stanno ultimando la scelta del cast. Dopo il no del Divino Otelma, pare che la produzione voglia far tornare un’ex concorrente della scorsa edizione, Ivan Cattaneo.

Il cantante ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di tornare, ma in una veste alternativa. Pare che Ivan dovrà dare sfogo al suo lato artistico e mostrare come nasce una canzone o come lui dipinge un quadro.

“Ciao ragazzi. Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip per la seconda volta. Tutto questo in una chiave tra l’altro molto artistica che mi ha stuzzicato molta voglia di farlo veramente. Una chiave in cui sarò pittore, cantante, compositore e allieterò proprio sulla formula con cui si fa una canzone, un quadro. Sarà un’operazione molto bella, una formula molto artistica. La cosa mi sta veramente incuriosendo e quindi penso che dirò di sì. Voi che ne dite?”

Non credo che il GF voglia Ivan in qualità di concorrente (magari stanno creando per lui un ruolo su misura, oppure sarà uno degli ospiti come quelli del GF 16), ma tra qualche anno sarebbe bella un’edizione Vip All Star. Immaginatevi Malgioglio, Valery, Pam Caltagirone, Corinne Clery e Lisa Fusco tutti nella stessa casa.

Divertimento e vere emozioni… grazie Ivan per il tuo incredibile #GFVIP! 🤩 pic.twitter.com/L1PeCnbwpt — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2018

“Mi sto innamorando di Francesco…” 😍Ivan e la sua dolcezza al #GFVIP! pic.twitter.com/VVmsagFxuS — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 19, 2018

Grande Fratello Vip, il probabile cast

Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Cicciolina (ex attrice hard)

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

Lorenzo Riccardi (ex di Uomini e Donne)

Eva Robin’s (attrice, personalità LGBT)

Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Matilde Brandi (ballerina)

Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Claudia Galanti (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Shalpy (cantante, ex concorrente di Pechino Express)

Kabir Bedi (attore, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Andrea Melchiorre (ex di Uomini e Donne)

Mariano Catanzaro (ex di Uomini e Donne)

Arianna David (ex Miss Italia, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

Karina Cascella (opinionista, ex vincitrice de La Talpa)

Adriana Volpe (conduttrice, ex concorrente di Pechino Express)

Michele Cucuzza (conduttore)

Fanny Cadeo (attrice)