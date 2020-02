Grande Fratello Vip, concorrente su tutte le furie durante la notte minaccia di uscire: “Se mi gira il ca**o esco”

Ieri per la puntata di San Valentino Alfonso Signorini ha fatto diverse sorprese ai concorrenti, dalla canzone per Paola Di Benedetto, all’incontro tra Adriana Volpe e il marito. Durante la notte Andrea Montovoli si è lamentato perché non ha ricevuto nemmeno un messaggio dalla sua fidanzata misteriosa. L’attore ha perso la calma e ha detto che lunedì potrebbe decidere di abbandonare il gioco.

“Se mi gira il caz*o io esco lunedì. Ve lo dico, esco. Tu Fabio cercavi la nomination? Ti Capisco adesso.

Stasera per me è stato un San Valentino di me**a. Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente”.

Montovli poi ha raggiunto Patrick in giardino e si è sfogato: “Noi non contiamo più niente“.

Io sono confuso. La settimana scorsa Andrea ha detto di avere una persona nel suo cuore, ma si è rifiutato di dire il nome anche a Paolo Ciavarro e ha aggiunto che la storia è top secret. In questi giorni Montovli ha parlato anche di altri segreti, che se dovessero uscire lo porterebbero ad abbandonare lo show.

“Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado e abbandono. Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal. Se penso di lasciare perché ho paura di parlarne ancora? Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai. Adesso non sai di cosa si tratta”.

Quindi non si può sapere il nome della persona misteriosa, ma questa ragazza dovrebbe mandargli un messaggio in diretta?

A questo punto sospetto che la fidanzata di Andrea sia la sorella di Mark.



